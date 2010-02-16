Вищий адмінсуд залишив без руху позовну заяву депутата від БЮТ

Вищий адміністративний суд України залишив без руху позовну заяву народного депутату від БЮТ Віталія БАРВІНЕНКА до Центральної виборчої комісії щодо визнання недійсними результатів повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАСУ, відповідну ухвалу суд виніс сьогодні.

В ухвалі суду, зокрема, вказано, що у позовній заяві В.БАРВІНЕНКО зазначив, що своїми незаконними та протиправними діями ЦВК порушила його конституційне право обирати, що призвело до спотворення результатів виборів Президента України. Суд дійшов висновку, що вказане позивачем порушення є загальним і не містить вказівки про те, яким чином таке рішення, дія чи бездіяльність порушує виборчі права або інтереси щодо участі у виборчому процесі чи процесі референдуму його особисто.

Суд також встановив, що у позовній заяві не вказано доказів, про які відомо позивачу і які можуть бути використані судом на підтвердження обставин, якими обґрунтовуються позовні вимоги. Доданий до позовної заяви протокол Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування з виборів Президента України взагалі ніким не підписаний та не завірений.

Крім цього, в ухвалі вказано, що позовна заява містить такі позовні вимоги, які не підлягають розгляду Вищим адміністративним судом України, як судом першої інстанції, зокрема, про встановлення факту системного і грубого порушення принципів і засад виборчого процесу при повторному голосуванні з виборів Президента України від 7 лютого 2010 року. Встановлення юридичних фактів відповідно до статті 162 КАС України не належить до компетенції адміністративних судів.

Як повідомляв УНІАН, 15 лютого народний депутат В.БАРВІНЕНКО (фракція БЮТ) звернувся до Вищого адміністративного суду України з позовом, у якому просив визнати незаконною постанову ЦВК про остаточне оголошення результатів виборів і визнання Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України.

Згідно із законодавством, цей позов має бути розглянутий ВАСУ упродовж двох днів.