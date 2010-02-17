Ющенко: ЧФ у Криму - це продовження колонізації

Президент України Віктор ЮЩЕНКО нагадує Віктору ЯНУКОВИЧУ, що продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території Криму не відповідає Конституції України.

Про це глава держави заявив на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО, коментуючи заяви В.ЯНУКОВИЧА, сказав що продовження терміну перебування Чорноморського флоту Російської Федерації не відповідає базовим, глобальним інтересам України. “На моє глибоке переконання, це політика (продовження терміну) колонізації”, - наголосив він.

“Я переконаний, що на суспільному рівні гратися з цим питанням, деяким політикам в тому числі і майбутньому Президенту, розгортати вітрила назад – це політика, яка не принесе успіхів, але принесе серйозну дестабілізацію”, - наголосив він.