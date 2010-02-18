Кабмін виділив 400 млн. грн. на зарплату шахтарям

Кабінет міністрів України вирішив виділити Міністерству вугільної промисловості зі Стабілізаційного фонду 400 млн. грн. на виплату заробітної плати шахтарям у лютому.

Про це УНІАН повідомило управління зі зв`язків зі ЗМІ Секретаріату Кабміну з посиланням на ухвалене на сьогоднішньому засіданні уряду рішення.

Як повідомляв УНІАН, у січні уряд вже ухвалював рішення про виділення Мінвуглепрому 330 млн. грн. зі Стабфонду для виплати зарплат шахтарям у січні (від 20 січня №112-р). Кошти виділені за рахунок залишку коштів Стабілізаційного фонду Державного бюджету України.