Маршрутом Одеса-Київ хочуть пустити аероплан зразка 1910 року

Легендарний аероплан «Фарман» зразка 1910 року планують підняти у небо члени аероклубу «Одеса».

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник аероклубу Костянтин ОБОРІН в ефірі телеканалу «РІАК».

«Повторити політ на цьому аероплані, який відтворюють зараз харківські авіабудівники за кресленнями початку минулого століття, місцеві пілоти мають намір вже 21 березня», - повідомив К.ОБОРІН, уточнивши, що «таким чином місцеві авіатори хочуть відзначити 100-річчя першого публічного польоту в небі над Одесою піонера-авіатора Михайла Єфимова».

Як зазначив К.ОБОРІН, «відкласти підняття у повітря «Фармана» можуть тільки нельотна погода або брак фінансів. Адже вартість проекту, який реалізують члени аероклубу спільно з фахівцями Харківського конструкторського бюро, - 300 тис. грн.»

«До речі, «Фарман» зразка 2010 року - зовсім не музейний експонат, - додав президент аероклубу «Одеса». - Старовинна модель сучасного типу вміщатиме трьох пасажирів. І навіть літатиме рейсом «Київ-Одеса».