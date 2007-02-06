Пінчук купив Нікопольський південнотрубний завод

Група «Інтерпайп» спільно з пулом інвесторів, що працюють на проммайданчику ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод», братиме участь в акціонерному капіталі ВАТ, виходячи зі стратегічних планів із розвитку бізнесу групи.

Так агентству УНІАН прокоментували в прес-службі групи “Інтерпайп” підсумки сьогоднішнього конкурсу з продажу контрольного держпакета ВАТ “НПТЗ”, підтвердивши, що покупець НПТЗ - ТОВ "Транспортно-інвестиційні технології" - представляє групу "Інтерпайп".

Як йдеться в повідомленні, група “Інтерпайп” переконана, що “успішна приватизація ВАТ «НПТЗ» принесе стабільність у відносини власності в усіх утворених на базі заводу компаніях, що в свою чергу стане основою для вироблення й реалізації інвесторами довгострокових стратегій розвитку та здійснення нових масштабних інвестицій у модернізацію національних виробничих потужностей”.

У прес-службі “Інтерпайпа” також зазначили, що продаж держпакета ВАТ «НПТЗ» завершує реструктуризацію підприємства, почату ще в 1999 році. Завдяки приватизації Нікопольського південнотрубного заводу держава отримує до держбюджету значні кошти – понад 70 млн. доларів, а інвестори отримують можливість планувати розвиток своїх підприємств на довгостроковий період, підкреслили в групі.

В “Інтерпайпі” нагадали, що за час реструктуризації на базі “підприємства, що знаходилося на межі зупинки”, було утворено 16 “стабільно працюючих” господарських товариств, у розвиток яких, починаючи з 1999 р. було залучено понад 300 млн. грн. інвестицій. Сукупне виробництво труб за ці роки зросло в 2,24 раза, заробітна плата – більш ніж у 8 разів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні переможцем конкурсу з продажу державного пакета акцій ВАТ "Нікопольський південнотрубний завод" у розмірі 96,67% статутного фонду визнано ТОВ «Транспортно-інвестиційні технології», що запропонувало за держпакет 352 млн. 620 тис. грн. (стартова ціна - 352 млн. 614 тис. грн.).

У конкурсі взяли участь “Транспортно-інвестиційні технології” (м. Київ) і ТОВ “Логоімпекс” (м. Новомосковськ, також входить до НПІГ "Інтерпайп" - УНІАН). «Транспортно-інвестиційні технології» запропонували за пакет 352 млн. 620 тис. грн., “Логоімпекс” - 352 млн. 615 тис. грн.

Довідка УНІАН. У 1999 році уряд ухвалив рішення про реструктуризацію ВАТ "Нікопольський південнотрубний завод". У результаті на його виробничій базі було створено 11 ЗАТ, більшість із яких контролюється корпорацією «Інтерпайп».

Господарський суд Дніпропетровської області в листопаді 2003 року порушив справу про банкрутство ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод». Справу було порушено за позовом компанії «Дніпрообленерго».

У липні 2004 року Господарський суд ввів процедуру санації підприємства строком на один рік.

Господарський суд Дніпропетровської області своєю ухвалою від 12 липня 2005 року продовжив санацію ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод» на півтора роки - до січня 2007 року.

Збитки ВАТ «Нікопольський південнотрубний завод» за підсумками 9 місяців 2006 року становили 4 млн. 232 тис. грн., дебіторська заборгованість - 75 млн. 973 тис. грн., кредиторська заборгованість - 177 млн. 487 тис. грн., обсяг реалізованої продукції - 843 тис. грн., вартість активів - 251 млн. 49 тис. грн.