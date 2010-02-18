У Києві перебуває чиновник Пентагону, який відповідає за Україну

У 2010 році за участю підрозділів Збройних cил України заплановано провести 21 міжнародне навчання.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, про це повідомив начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України генерал армії Іван СВИДА під час зустрічі із заступником помічника міністра оборони США з питань Росії, України і Євразії доктором Сілестою ВОЛЛАНДЕР, яка відбулася сьогодні в Києві.

Він уточнив, що 9 навчань заплановані на території України і 12 - поза межами держави. Зокрема, передбачається провести спільні навчання з підрозділами армій країн-членів НАТО, а також Росії, Білорусі та Молдови.

У той же час начальник Генштабу зауважив, що рішення про допуск на територію України підрозділів збройних сил іноземних держав для участі у спільних військових навчаннях прийматиме виключно Верховна Рада після відповідного позитивного рішення Ради національної безпеки і оборони України.

І.СВИДА відзначив, що Міністерство оборони і Генеральний штаб ЗСУ вестимуть активну роз’яснювальну роботу серед народних депутатів щодо необхідності позитивного рішення про допуск на територію України підрозділів збройних сил іноземних держав для участі у спільних військових навчаннях.

“Я сподіваюся, що вищий законодавчий орган держави позитивно розгляне це важливе для якісної підготовки та підвищення боєздатності Збройних сил питання”, - сказав начальник Генерального штабу.