На завтра Україні обіцяють дощ і мокрий сніг

Завтра в Україні хмарно. Вночі у західній частині, на Одещині та Миколаївщині, вдень в Україні дощ та мокрий сніг, у Карпатах та на Закарпатті місцями сильні опади.

У більшості регіонів України тумани, у центральних та східних областях місцями налипання мокрого снігу, ожеледь, повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі.

На дорогах, крім крайнього півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у південній частині та Карпатах пориви 15-20 м/с. Температура вночі 2° морозу - 3° тепла, у східних областях 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла; на Закарпатті та у південних областях вночі 1° морозу - 4° тепла, вдень 4-9° тепла, на півдні Одещини до 13°; у Криму вночі 1-6° тепла, вдень 10-15°.

У Київській області у суботу вночі без істотних опадів, туман; вранці та вдень мокрий сніг та дощ. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 2° морозу - 3° тепла, вдень 0-5° тепла. У Києві температура вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла.