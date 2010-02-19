Медведєв розпорядився провести парад у Севастополі

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ підписав розпорядження про проведення за погодженням з Україною військового параду в Севастополі на ознаменування 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, Д.МЕДВЕДЄВ розпорядився провести 9 травня 2010 р. о 10 годині за московським часом військові паради із залученням зброї та військової техніки у містах-героях - Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Дону і в Севастополі (за узгодженням з Українською стороною).

Також паради із залученням зброї і військової техніки пройдуть у містах, яким присвоєно почесне звання Російської Федерації «Місто військової слави»: Астрахані, Владивостоці, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Нижньому Новгороді, Новосибірську, Читі, Хабаровську.

В інших містах, яким присвоєно звання «Місто військової слави» - Білогірську, Самарі, Сєвероморську, Улан-Уде, Уссурійську – пройде урочисте проходження військ гарнізонів.

Президент РФ також доручив Міністерству оборони Росії забезпечити підготовку і проведення військових парадів і урочистого проходження військ.

Крім того, Д.МЕДВЕДЄВ поклав відповідальність за організацію і проведення урочистих заходів, за запрошення, доставку, розміщення і участь у них ветеранів Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років на вищі посадові особи (керівників найвищих виконавських органів державної влади) суб`єктів Російської Федерації і мерів (глав адміністрацій) міст, в яких проводитимуться військові паради і урочисте проходження військ гарнізонів.

Організація участі ветеранів у військовому параді в Москві, на Красній площі, і в урочистому прийнятті від імені Президента Російської Федерації покладена на організаційний комітет з підготовки основних заходів, пов`язаних з святкуванням 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні за участю глав іноземних держав і офіційних делегацій.