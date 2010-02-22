Негода залишила без світла 156 населених пунктів

В Україні внаслідок несприятливих погодних умов, спрацювання автоматики захисту та пошкодження ліній електропередач у 6 областях сталося відключення 156 населених пунктів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Черкаській - 56 н. п, Чернігівській - 35, Миколаївській - 24, Житомирській - 19, Одеській - 13 і Вінницькій - 9.

Електрику відновлюють бригади обленерго.