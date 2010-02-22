Негода залишила без світла 156 населених пунктів
09:52, 22 лютого 2010Суспільство
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Електрику відновлюють бригади обленерго
В Україні внаслідок несприятливих погодних умов, спрацювання автоматики захисту та пошкодження ліній електропередач у 6 областях сталося відключення 156 населених пунктів.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, зокрема, без електропостачання залишилися у Черкаській - 56 н. п, Чернігівській - 35, Миколаївській - 24, Житомирській - 19, Одеській - 13 і Вінницькій - 9.
Електрику відновлюють бригади обленерго.
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