Останній дзвоник і випускний вечір цього року будуть в один день

Цього року свято Останнього дзвоника і випускні вечори столичні школярі відзначатимуть одночасно.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА Віталія ЖУРАВСЬКОГО, відповідно до наказу Головного управління освіти та науки КМДА навчання у школах завершиться 27 травня. 28 травня в усіх навчальних закладах відбудеться свято Останнього дзвоника. Крім того, цього ж дня будуть вручені документи про повну загальну середню освіту.

В.ЖУРАВСЬКИЙ додав, що протягом травня-червня у закладах освіти пройдуть навчальні екскурсії і практика. Зокрема, з 31 травня по 3 червня – для учнів 1-4-х класів, а з 31 травня по 11 червня – для учнів 5-10-х класів.

Державна підсумкова атестація учнів 9-х класів проводитиметься з 1 по 18 червня, а для 11(12)-х класів – з 11 по 18 травня.

При цьому у 9-х класах екзамени складатимуть учні з 5 предметів: українська мова (диктант) - 1 червня; математика (алгебра та геометрія письмово) - 4 червня; географія - у терміни, визначені навчальним закладом; біологія - у терміни, визначені навчальним закладом; іноземної мови або іншого гуманітарного предмета за вибором навчального закладу - у терміни, визначені навчальним закладом.

В 11(12)-х класах екзамени відбудуться по 3 предметах: української мови (переказ, обов’язково) - 11 травня; історії України або математики -14 травня; один предмет за вибором учнів відповідно до профільної підготовки - у терміни, визначені навчальним закладом.

Випускникам, які мають міжнародний сертифікат (диплом) мовного іспиту (Kleines Deutches Sprachdiplom (KDS) – німецька мова; DELF/DALF – французька мова; IELTS.TOEFL – англійська мова; D.E.L.E. – іспанська мова), річне оцінювання і державна підсумкова атестація із вищезазначених предметів будуть зараховані автоматично.