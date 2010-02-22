Lufthansa відмінила три рейси до Києва

Київ. 22 лютого. УНІАН. Авіакомпанія Lufthansa (Німеччина) відмінила сьогоднішні рейси Франкфурт-Київ (Бориспіль) і Мюнхен-Київ (Бориспіль) через страйк пілотів.

Інформацію про відміну рейсів розміщено на сайті аеропорту «Бориспіль».

Зокрема, скасовано рейс з Франкфурта, літак повинен був вилетіти о 13.15 22 лютого, з Мюнхена скасовано 2 рейси, призначені на 16.20 і 22.40.

Близько 800 рейсів авіакомпанії Lufthansa буде скасовано в понеділок через чотириденний страйк пілотів компанії і двох дочірніх підприємств Lufthansa Cargo і Germanwings, передають місцеві телеканали з різних міст Німеччини.

Багато рейсів (скрізь приблизно дві третини рейсів авіакомпанії) скасовано в найбільших аеропортах Німеччини у Франкфурті-на-Майні, Мюнхені, Дюссельдорфі, Гамбургу, Берліні. Страйк триватиме до 23.59 (за місцевим часом) четверга, 25 лютого, в ньому бере участь близько чотирьох тисяч пілотів.

Профспілка Cockpit, яка проводить страйк, вимагає від працедавця підвищення зарплати на 6,4% і гарантій збереження робочих місць. Як стверджують представники профспілки, керівництво Lufthansa впродовж багатьох місяців відмовляється від діалогу із співробітниками компанії, тому вся відповідальність за збитки лежить на керівництві авіакомпанії. У Lufthansa, у свою чергу, говорять, що майбутній страйк стане найбільшим в історії авіакомпанії, і побоюються збитків у розмірі більш ніж 100 мільйонів євро.