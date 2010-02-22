Намісник Почаївської лаври просить опротестувати рішення облради

Намісник Свято-Успенської Почаївської лаври, Архієпископ Почаївський, вікарій Київської Митрополії Володимир (МОРОЗ) закликає обласну прокуратуру опротестувати рішення обласної ради, яким вона ініціює передачу лаври у державну власність.

Як повідомляє офіційний сайт Свято-Успенської Почаївської лаври, відповідне звернення Архієпископ Почаївський направив прокурору області Івану МЕЛЬНИЧУКУ.

У ньому він вказує, що згідно зі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування», питання перевірки законності передачі храмових комплексів, а також дотримання земельного і міграційного законодавства не входить в компетенцію органів місцевого самоврядування, і дані повноваження не делегувались контролюючими органами обласній раді. Він також зазначив, що до перевірки діяльності лаври не були залучені представники самої лаври і, «як наслідок, інформація, подана депутатами, не відповідає дійсності».

Незаконно вважають у лаврі і відмову у клопотанні Почаївської Лаври від 10 листопада 2009 року № 64 щодо надання гірничого відводу на користування Почаївським родовищем будівельних пісків, яку депутати також прийняли 11 лютого на сесії облради.

Відтак Архієпископ Почаївський закликав прокурора області дати правову оцінку рішенням Тернопільської обласної ради, зокрема від 27 серпня 2009 року за № 745 «Про створення тимчасової контрольної комісії Тернопільської обласної ради щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в м. Почаєві УПЦ Московського патріархату, а також дотримання земельного і міграційного законодавства», від 11 лютого 2010 року «Про інформацію тимчасової контрольної комісії Тернопільської обласної ради щодо перевірки законності передачі храмового комплексу в м. Почаєві УПЦ Московського патріархату, а також дотримання земельного і міграційного законодавства» та від 11 лютого 2010 року № 882 «Про клопотання Свято-Успенської Почаївської Лаври від 10 листопада 2009 року № 64 щодо надання гірничого відводу на користування Почаївським родовищем будівельних пісків».

Намісник лаври також просить опротестувати, відповідно до Закону України «Про прокуратуру», прийняті обласною радою рішення як такі, що не відповідають вимогам Конституції та Закону «Про місцеве самоврядування» та проінформувати лавру з приводу вирішення наведених у зверненні питань.

Як повідомляв УНІАН, 11 лютого Тернопільська обласна рада звернулася до прем’єр-міністра України з вимогою скасувати рішення уряду від 17 липня 2003 року про виключення споруд Почаївської Свято-Успенської лаври зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Саме цей документ згодом дав можливість передати лавру УПЦ МП.

18 лютого голова Тернопільської обласної ради Олексій КАЙДА у відкритому листі закликав прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО повернути у державну власність Почаївську Свято-Успенську лавру.