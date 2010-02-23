Ющенко сподівається, що ВР ухвалить закон про юридичний статус козацтва

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що, незалежно від конфігурації більшості у парламенті, закон про юридичний статус козацтва буде ухвалений.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на розширеному засіданні Ради українського козацтва.

В.ЮЩЕНКО нагадав, що вніс до Верховної Ради законопроект «Про засади відновлення та розвитку українського козацтва, козацьких організацій та їх об’єднань», яким визначається юридичний статус існування українського козацтва.

«Я не бачу фатальних перешкод у Верховній Раді для прийняття цього законопроекту», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Також важливим для подальшого розвитку козацтва Президент назвав формалізацію співпраці козацтва з Міністерством оборони.

Крім того, В.ЮЩЕНКО наголосив, що дуже важливою є подальша розбудова таких історичних об’єктів як Батурин, Чигирин, а також будівництво козацької резиденції під Києвом.

Він нагадав, що для резиденції уже виділена земля, де має бути побудована безпосередньо резиденція козацтва, а також церква, кінно-спортивна школа і багато інших структур для патріотичного виховання молоді.

«Мені б дуже хотілось, щоб з весни ми почали цей процес (будівництво)», - сказав В.ЮЩЕНКО.