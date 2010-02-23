У Ющенка прогнозують зростання ВВП на рівні 3%

Секретаріат Президента України прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України поточного року на рівні 3%. Про це повідомляться на офіційному сайті Президента України.

У Секретаріаті вважають, що в 2010 році закріпляться позитивні тенденції щодо відновлення зростання в усіх галузях промисловості, в першу чергу, експортно-орієнтованих, що частково пояснюється ефектом статистичної бази. Позитивні зрушення також спостерігатимуться в зовнішньоекономічній діяльності, чинниками яких стане зростання інвестиційної активності з боку іноземних партнерів і пожвавлення на ринку експортно-імпортних операцій.

Також повідомляється, що з боку попиту приріст ВВП забезпечать відновлення тенденції реального зростання доходів населення і приріст валового нагромадження основного капіталу, обумовлений збільшенням капітальних видатків на впровадження сучасних енергоефективних технологій для забезпечення конкурентоспроможності національних виробників на зовнішніх ринках, а також на реалізацію заходів щодо підготовки до проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Водночас значного уповільнюючого впливу на темпи економічного зростання завдасть зростання витрат виробництва у зв`язку з суттєвим підвищенням рівня мінімальної заробітної плати й зростанням цін на імпортований газ. Як результат, приріст реального обсягу ВВП очікується на рівні 3%», - повідомляється на сайті.

Як повідомляв УНІАН, спад ВВП України в IV кварталі 2009 року, порівняно з аналогічним періодом 2008 року, становив 7% проти 15,9% у III кварталі 2009 року.

На початку січня 2010 року Держкомстат підтвердив оприлюднені в листопаді 2009 року попередні дані про падіння ВВП України в III кварталі 2009 року порівняно з аналогічним періодом 2008 року на рівні 15,9% проти 17,8% у II кварталі ц.р.

За даними Держкомстату, номінальний ВВП за III квартал 2009 року становив 250,614 млрд. грн. Дефлятор у III кварталі дорівнював 8% проти 7,8% у II кварталі.

Довідка УНІАН. Падіння ВВП України в I кварталі 2009 року проти аналогічного періоду 2008 року становило 20,3%, у II кварталі – 17,8%.

Зростання реального валового внутрішнього продукту України в 2008 році, порівняно з 2007 роком, становило 2,1%. Зростання ВВП у 2007 році, порівняно з 2006 роком, становило 7,6%.