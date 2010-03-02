У Павлограді чоловік підірвав себе гранатою

Вчора у Павлограді на перехресті вулиць Цілинної та Інтернаціональної підірвав себе гранатою РГД-5 53-річний водій з шахти «Благодатна».

Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.

За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство через родинну сварку.

Руйнувань довколишніх будівель та постраждалих серед перехожих не було.

Проводяться слідчі дії зі з’ясування обставин надзвичайної події.