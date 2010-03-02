У Павлограді чоловік підірвав себе гранатою
15:51, 02 березня 2010Суспільство
2058 0
Через родинну сварку
Вчора у Павлограді на перехресті вулиць Цілинної та Інтернаціональної підірвав себе гранатою РГД-5 53-річний водій з шахти «Благодатна».
Про це УНІАН повідомили у Головному управлінні МНС в Дніпропетровській області.
За попередніми даними, чоловік вчинив самогубство через родинну сварку.
Руйнувань довколишніх будівель та постраждалих серед перехожих не було.
Проводяться слідчі дії зі з’ясування обставин надзвичайної події.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter