Рік ветеранів Великої Вітчизняної війни оголошено на Вінниччині

У Вінницькій області 2010 рік оголошений Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на чергової сесії Вінницької обласної ради.

«Оголосити в області 2010 рік Роком ветеранів Великої Вітчизняної війни», - сказано у рішенні.

Облрада рекомендувала обласній державній адміністрації до 31 березня 2010 року розробити та внести на розгляд чергової сесії обласної ради «Обласну програму соціального, медичного і пенсійного забезпечення ветеранів Великої Вітчизняної війни на 2010-2015 роки».

Райдержадміністраціям, районним радам, виконкомам міських рад міст обласного значення рекомендовано затвердити заходи з відзначення 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років та забезпечити їх виконання.