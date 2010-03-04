Припинено шахрайство під видом кредитної спілки

На Кіровоградщині припинено незаконну діяльність кредитної спілки, чиї власники без ліцензії на право здійснення фінансових послуг уклали договори з громадянами про залучення внесків на 900 тис. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в Управлінні податкової міліції в Кіровоградській області.

Роботу спілки організувало подружжя в одному з районних центрів області. Дружина протягом 2004-2009 рр. приймала готівкові кошти від громадян нібито для розміщення на депозитному рахунку. Насправді гроші жінка використала на придбання власного автотранспорту та нерухомості.

За фактом вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок суспільно-небезпечного протиправного діяння, порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.209 КК України.

На жінку чекає покарання від 1 до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна.