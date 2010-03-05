Експерт вважає, що підвіз снігу й сміття до мерії матиме успіх

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій (АМС) Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що нові політичні проекти, які порушують проблему незадовільного функціонування житлово-комунального господарства, можуть претендувати на успіх на місцевих виборах.

Про це йдеться в коментарі О.ГОЛОБУЦЬКОГО, переданого агентству УНІАН.

Коментуючи сьогоднішню акцію протесту Всеукраїнського громадського руху «Комунальний фронт» проти невмілої політики в комунальній сфері влади столиці, проведену біля будинку Київської держгоспадміністрації під назвою «Останній сніг Черновецькому», О.ГОЛОБУЦЬКИЙ зазначив, що проблема незадовільних послуг ЖКГ має не тільки київський статус, а й всеукраїнський.

«Таку акцію, яку провів «Комунальний фронт» у Києві, можна з успіхом проводити в Львові, Луганську і Одесі. Ця проблема має всеукраїнський статус, так само як і незадовільна якість дорожніх служб, низьке співвідношення ціни-якості послуг ЖЕКів тощо», - підкреслив експерт.

За його словами, незважаючи на неадекватну позицію законодавця (Верховної Ради), що «підвісив» дату місцевих виборів, лідери регіональних і професійних еліт починають актуалізувати свою значущість, і «де-факто в Україні розпочалася виборча кампанія до місцевих органів влади».

При цьому, вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ, саме локальна, вузькопрофесійна проблематика буде предметом політичної дискусії.

«Під приміщення муніципалітетів наших міст ще не раз привозитимуть неприбраний сніг, побутові і харчові відходи, будівельні огорожі і гнилі труби централізованого опалення. Тому нові політичні проекти, такі як «Комунальний фронт», цілком можуть претендувати на ряд регіональних успіхів у контексті місцевих виборів», - переконаний заступник директора АМС.