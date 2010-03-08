Янукович справою Бандери хоче заробити бали в ЄС та Росії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасуванням найвищої державної відзнаки провіднику ОУН Степану Бандері хоче заробити бали в Європейському Союзі та Росії, а також "насолити" колишньому главі держави Віктору ЮЩЕНКУ.

Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик Варшавського університету Анджей ШЕПТИЦЬКИЙ.

Він зазначив, що росіян дратувала історична політика, котру проводив В.ЮЩЕНКО, в тому числі присвоєння звання Героя України С.Бандері, якого у Росії продовжують вважати нацистським колаборантом.

На думку експерта, В.ЯНУКОВИЧ, котрий походить із Східної України, де люди під впливом ще комуністичної пропаганди розділяють оцінку діяльності С.Бандери російською владою, нескладно скасувати рішення свого попередника.

"Це поступка, яку ЯНУКОВИЧУ легко зробити", - сказав він.

Крім того, скасування цього рішення “б`є по ЮЩЕНКУ”, котрому В.ЯНУКОВИЧ програв попередні президентські вибори в 2004 році. "Показує, що він (В.ЮЩЕНКО) вже не Президент", - додав він.

Експерт сказав, що скасування звання Героя України С.Бандері також позитивно оцінять в Європейському Союзі, зокрема у Польщі.

А.ШЕПТИЦЬКИЙ зауважив, що В.ЯНУКОВИЧ готовий пожертвувати потенційною підтримкою, яку він міг здобути на Західній Україні, намагаючись вести привабливу для мешканців цього регіону політику, заради європейців та росіян.

"Думаю, ЯНУКОВИЧУ більш важливі ці партнери, ніж підтримка на Галичині та Волині", - сказав експерт.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого депутати Європарламенту схвалили резолюцію про ситуацію в Україні, у якій, серед іншого, засудили рішення В.ЮЩЕНКА надати звання Героя України С.Бандері і закликали нового главу держави Віктора ЯНУКОВИЧА переглянути це рішення.

5 березня В.ЯНУКОВИЧ у ході візиту до Москви пообіцяв до Дня Перемоги скасувати укази про присвоєння Степану Бандері і Роману Шухевичу звань Героя України.