Чим загрожує Києву можливий 9-бальний землетрус у Румунії

Вітчизняні сейсмологи не прогнозують у Києві руйнування будівель у результаті можливого землетрусу в Румунії.

Про це пише сьогодні газета «Комсомольская правда в Украине».

Так, коментуючи інформацію про те, що найближчими днями у Румунії прогнозують землетрус потужністю 9 балів, і у зв`язку з цим і Київ може добре «струсонути», заступник директора Інституту геофізики Національної академії наук України Олександр КЕНДЗЕР уточнив, що румунські фахівці говорили про максимальні значення землетрусів у районі Вранча і ймовірних наслідках для сусідів.

«До того ж передбачити точну дату катаклізму нереально. Будь-які прогнози робляться тільки за зміни стану навколишнього середовища. Хоча і вони у 99 випадках з 100 не справджуються», - підкреслив О.КЕНДЗЕР.

За його словами, у разі виникнення епіцентру землетрусу у районі Вранча він виллється у Києві у поштовхи потужністю 6 балів.

«Будівлі покриються дрібними тріщинами. Інше питання: що буде з аварійними будівлями. Тут сила землетрусу взагалі ні до чого, оскільки такі будинки ризикують обвалитися і від вантажівки, що проїхала повз…», - сказав О.КЕНДЗЕР.

На сьогодні будівельні норми України передбачають, що в регіонах, де сейсмічна активність становить 6 балів, споруди мають витримувати коливання силою 7 балів. Отже, безпека людей залежить лише від совісті будівельних організацій і якості їх робіт, пише видання.

Заступник начальника Управління проектно-пошукових робіт «Київміськбуду» Богдан ЯРЕМЧИШИН, зі свого боку, також відзначив, що згідно з новими стандартами, у кожний об`єкт закладається додатковий запас міцності.

«Поштовхи силою 6 балів для нашого міста є припустимим ризиком. Нічого не трапиться навіть з колосальним монументом «Батьківщина-мати». Небезпека підстерігає насамперед сталінки і хрущовки, до яких вищезазначений коефіцієнт не застосовувався», - прокоментував він.

Водночас провідний фахівець-сейсмолог Українського науково-дослідного і проектного інституту цивільного будівництва Борис ГУДКОВ сказав, що до недавніх часів Київ не входив до сейсмічно небезпечної зони, однак зараз ці норми переглянуто. Стара забудова, за його даними, велася з розрахунком на 5 балів, і для неї такі поштовхи безпечні, до обвалення не призведуть.

«Зараз же будівлі вищі за 25 поверхів, їх у місті кілька, вважаються особливо небезпечними об`єктами, тому в них закладається великий запас стійкості. Шестибальні поштовхи вони, безумовно, витримають, але можуть з`явитися тріщини в перегородках. Адже що вищий будинок, то більші коливання на верхніх поверхах. Проте каркаси будинків навантаження витримують», - запевнив він.

У Держінспекції з цивільної оборони і техногенної безпеки МНС запевнили, що місту нічого не загрожує, оскільки воно розміщено у сейсмічно благополучній зоні і, отже, серйозних руйнувань очікувати не варто. А в Управлінні з питань надзвичайних ситуацій мерії про коливання земної кори, які загрожують місту, навіть не чули.

«Ні, ця інформація до нас не надходила. І перевірку будівель на стійкість до землетрусів ми не проводимо. Ці параметри мають бути закладені ще при проектуванні будинків», - пояснив начальник ГУ МНС в Києві Віталій ПШЕНИЧНИЙ, додавши, що коли з`явиться пряма загроза, буде проведено евакуацію населення.

Газета нагадує, що в останні 250 років землетруси у Києві були зафіксовані в 1790, 1793, 1802, 1829, 1838, 1908, 1940, 1977, 1986, 1990, 2004 роках. 27 жовтня 2004 року «струсонуло» на чотири бали, 30 травня 1990 року - на 5 балів.