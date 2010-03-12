Тігіпко розказав, які кредити та де Україні брати можна

На сьогоднішній день для України набагато важливіше одержати кредити від міжнародних фінансових організацій, ніж від країн на умовах двосторонніх домовленостей.

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО, відповідаючи на питання, на якій стадії сьогодні переговори про отримання кредитних коштів з Росії.

«Я ніяк не можу виключати позики на двосторонній основі, будь то Росія чи інші країни. Але я хочу наголосити, що для України набагато важливіше сьогодні продовжити співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Тому що, крім позик, ми там отримаємо дуже добрий результат для інвесторів... Для нас зараз (важливий – УНІАН) - Світовий банк і МВФ. Звідти підуть великі інвестиції. Потрібна буде підтримка на двосторонньому рівні – звертатимемося», - сказав С.ТІГІПКО.

Він зазначив, що пауза в співпраці України і МВФ була сприйнята інвесторами як «червоне світло», і зараз відновлення програми співпраці стане підтвердженням того, що Україна продовжує рухатися шляхом реформ.

«Для нас зараз дуже важливо розв’язати цю ситуацію, оскільки поки що Нацбанк не купує валюту і не збільшує валютні резерви, а вони тануть з кожним місяцем. Змінити ситуацію ми можемо за рахунок інвестицій – зовнішня торгівля та інвестиції», - заявив віце-прем`єр-міністр.

Він також повідомив, що одержав доручення від прем`єр-міністра Миколи АЗАРОВА розробити заходи для отримання максимально можливого позитивного сальдо платіжного балансу.