Янукович змінив заступника голови СБУ, відповідального за оргзлочинність

23:50, 12 березня 2010
Суспільство
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Указ на офіційному сайті

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Василя ГРИЦАКА з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України і призначив на цю посаду Володимира РОКИТСЬКОГО.

Про це йдеться у відповідних указах, оприлюднених на сайті Президента.

Також своїм указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.РОКИТСЬКОГО з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.

 

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