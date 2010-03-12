Янукович змінив заступника голови СБУ, відповідального за оргзлочинність

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ звільнив Василя ГРИЦАКА з посади першого заступника голови Служби безпеки України – начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України і призначив на цю посаду Володимира РОКИТСЬКОГО.

Про це йдеться у відповідних указах, оприлюднених на сайті Президента.

Також своїм указом В.ЯНУКОВИЧ звільнив В.РОКИТСЬКОГО з посади начальника Управління Служби безпеки України в Закарпатській області.