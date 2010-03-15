Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає передчасними розмови про Митний союз із Росією, Білоруссю та Казахстаном.

Про це він заявив в інтерв`ю «Контрактам»

За словами С.ТІГІПКА, «зараз говорити про це передчасно».

Він вважає, що «сама структура Митного союзу сира», а крім того, Україна - член Світової організації торгівлі, й «між цими структурами є суперечності».

«А виходити зі складу СОТ, щоб вступити до Митного союзу, нерозумно - ми довго й важко вступали в цю організацію, заплативши надто високу ціну за своє членство», - підкреслив С.ТІГІПКО.

При цьому він додав: «Наша стратегічна мета - асоційоване членство в ЄС та створення зони вільної торгівлі з Європою». «Правда, цю зону доведеться обмежити для деяких секторів - наприклад, для сільського господарства», - зазначив віце-прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, президенти Росії, Білорусі та Казахстану на зустрічі в Алмати 19 грудня 2009 домовилися створити Єдиний економічний простір 1 січня 2012, а Митний союз трьох країн запрацював уже з 1 січня 2010 року.

5 березня прем`єр-міністр Російської Федерації Володимир ПУТІН запропонував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ вступити до Митного союзу.