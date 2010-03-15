У київській райдержадміністрації - спроба суїциду
18:09, 15 березня 2010Суспільство
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Чоловік стрілявся біля приймальні
В приміщенні Солом’янської районної держадміністрації Києва підприємець з Полтавщини, 1945 року народження, здійснив спробу самогубства, здійснивши собі постріл у голову із травматичного пістолету.
Як повідомили УНІАН в Головному управлінні МВС у Києві, інцидент стався близько 11.00 неподалік від приймальні голови РДА.
Як зазначив співрозмовник агентства, перед тим, як здійснити такий вчинок, чоловік нікому нічого не пояснював і не висував жодних претензій.
Наразі він госпіталізований з закритою черепно-мозковою травмою.
Обставини інциденту з’ясовуються.
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