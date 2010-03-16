П’яний росіянин на «Жигулях» прорвався в Україну

Громадянина Росії, який у стані алкогольного сп’яніння на легковому автомобілі намагався прорватись через пункт пропуску на державному кордоні України, затримали прикордонники відділу прикордонної служби «Велика Писарівка».

Як повідомив УНІАН керівник прес-служби Сумського прикордонного загону Олександр ШИШКА, подія сталася минулої суботи, 13 березня, коли автомобіль ВАЗ-2107 з російськими реєстраційними номерами під’їхав до міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Велика Писарівка» для в’їзду в Україну. Водій вимогу прикордонного наряду про зупинку не виконав, і автомобіль, набираючи швидкість, перетнув пункт пропуску.

Тільки в результаті негайно організованого прикордонниками переслідування вдалось затримати порушника вже на території України.

Після затримання стала зрозумілою така поведінка водія: керував автомобілем 53-річний громадянин РФ у стані алкогольного сп’яніння. Як з’ясувалось, водій затриманого автомобіля ВАЗ-2107 і в російському пункті пропуску «Грайворон» також не зупинився на вимогу прикордонників.

За незаконний перетин державного кордону України, злісну непокору законним вимогам прикордонників, керування транспортним засобом у нетверезому стані на громадянина РФ Великописарівським районним судом Сумської області накладено адміністративний штраф у розмірі 4 тисячі 285 гривень.