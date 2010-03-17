У Януковича чекають постійну місію МВФ наприкінці березня

В Адміністрації Президента України сподіваються, що постійна місія Міжнародного валютного фонду повернеться в Україну наприкінці березня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила перший заступник глави Адміністрації Президента – представник Президента в Кабінеті міністрів Ірина АКІМОВА сьогодні на брифінгу.

Вона наголосила, що позиція Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА полягає у тому, що відновлення повноцінної співпраці з МВФ повинно відбутися найближчим часом, і це є ключовим завданням для уряду і президентської Адміністрації.

І.АКІМОВА нагадала, що від учора у Києві вже працює технічна місія МВФ, яка вивчає поточну ситуацію в державі.

«Ми дуже зацікавлені у тому, щоб результати діяльності цієї місії були представлені якнайшвидше», - зазначила перший заступник глави АП, підкресливши, що це дозволить українській владі провести якісну зовнішню оцінку сфери публічних фінансів.

«Ми розглядаємо нинішню роботу технічної місії МВФ як інструмент зовнішнього аудиту макроекономічної ситуації в Україні. За результатами цієї місії планується приїзд основної місії МВФ в Україну наприкінці березня», - повідомила І.АКІМОВА.

Вона також висловила упевненість, що до того часу уряд завершить основну роботу над підготовкою реалістичного державного бюджету, що стане основою для продовження співпраці з міжнародними фінансовими інституціями.

І.АКІМОВА також не виключила, що МВФ дасть згоду українському уряду на використання коштів фінансової допомоги для покриття дефіциту державного бюджету, але лише за умови, якщо українська сторона представить міжнародним експертам переконливий комплекс заходів із подальшого зменшення цього дефіциту.