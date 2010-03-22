Підозрюваний у розбійному нападі майже рік переховувася в лісі

На Чернігівщині співробітники карного розшуку Ріпкинського районного відділу міліції затримали підозрюваного у скоєнні розбійного нападу, який майже рік переховувався у лісах

Про це УНІАН повідомили у Відділі громадських зв`язків Управління МВС України в Чернігівській області.

Затриманий був двічі засуджений, його звинувачують у причетності до розбійного нападу у селищі Добрянка, де троє осіб заволоділи скутером місцевого жителя. Двох підозрюваних правоохоронці затримали одразу, а третій встиг заховатися у лісах.

Від хворого на туберкульоз чоловіка відмовилися практично всі родичі, крім сестри, яка допомагала брату продуктами. Крім того, влітку він збирав гриби і ягоди, які не тільки їв, а й вигідно продавав. У валізі з собою чоловік носив казанок, дві ковдри та валянки.

Свого часу підозрюваний перебував на строковій службі на Байконурі, де пройшов курс спецпідготовки, цим пояснюється той факт, що міліція довго не могла затримати підозрюваного. Про рівень отриманої спецпідготовки свідчить і той факт, що хворий на туберкульоз вижив у зимовому лісі без зброї і житла.

Нещодавно міліціонери отримали інформацію, що у селі Вербівка підозрюваний брав у місцевому магазині продукти, обіцявши швидко розплатитися. Зрозумівши, що чоловік ховається десь неподалік, оперативники обшукали навколишні ліси і знайшли свіжі сліди. Вони вивели міліціонерів на сплячого посеред лісу чоловіка.

Наразі підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання Ріпкинського районного відділу внутрішніх справ. Справу розглядатиме суд.