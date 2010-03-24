Лавринович очолив робочу групу з питань судової реформи

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Указ “Про Робочу групу з питань судової реформи”.

Текст документа розміщено на офіційному сайті глави держави.

Указ підписано “з метою невідкладної підготовки узгоджених пропозицій щодо дальшого комплексного реформування судової системи, забезпечення гарантій реалізації конституційного права громадян на судовий захист, удосконалення законодавчої бази стосовно судоустрою, судочинства, статусу суддів, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України”.

Очолив Робочу групу з питань судової реформи міністр юстиції України Олександр ЛАВРИНОВИЧ.

Керівникові Робочої групи надано право вносити зміни до її персонального складу, залучати до роботи в ній працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їх керівниками), одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади необхідні для роботи документи та матеріали.

Робочій групі доручено підготувати пропозиції щодо вдосконалення законодавчого регулювання питань судоустрою, судочинства і статусу суддів та подати їх у місячний строк Президентові України для внесення в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України.