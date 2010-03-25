Прем’єрний показ стрічки “Чоловік моєї удови”
У понеділок, 29 березня, о 17.00, у кінотеатрі “Київ” (вул..Червоноармійська 19), відбудеться гала-прем’єра стрічки “Чоловік моєї удови”, яку створено українською компанією. На екрани кінотеатрів України та Росії стрічка вийде 1 квітня.
“Чоловік моєї удови”. – сучасна музична комедія. В головній ролі дебютує українська зірка Камалія. ЇЇ партнерами на знімальному майданчику стали відомий актор Дмитро Нагієв та польський актор Марчин Мрочек. У комедії також знімалися Олександр Семчев, Любомирас Лауцявичус, Віталій Хаєв, Володимир Єпископосян.
Стрічку знято режисером Леонідом Горовцем за спільним сценарієм з Георгієм Конном та Дмитром Головковим. Музику до фільму написав Володимир Бистряков, а вірші – Аркадій Гарцман.
Зйомки відбувалися у Вільнюсі. Особливий шарм фільму надають інтер’єри палацу Вілейшиса, де розгортаються основні події стрічки.
Програма:
17:00-17:30 Реєстрація ЗМІ, аперитив
17:30-18:55 Перегляд стрічки «Чоловік моєї удови».
18:55-19:30 Прохід VIР-гостей червоною доріжкою.
19:00-20:00 Розважальна програма, фуршет з VIP-гостями.
20:10-20:55 Прес-конференція режисера фильму Леоніда Горовиця і виконавців головних ролей - Камалії та Марчина Мрочека.
20:55-21:05 Конкурс на знання стрічки (ведучий – Максим Бахматов). Приз: поїздка на двох до Голівуду!
21:10 Завершення медіа-програми.
Акредитація для ЗМІ: Вікторія Марценюк, PR-департамент компанії Pulse, телефон +38 (063) 418 98 85,. v.martsenyuk@Pulse.ua. Всі акредитовані ЗМІ мають зареєструватися перед початком показу у кінотеатрі “Київ” у понеділок 29 березня з 17.00 до 17.30.