Прем’єрний показ стрічки “Чоловік моєї удови”

11:17, 25 березня 2010
Суспільство
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У понеділок, 29 березня, о 17.00,   у кінотеатрі “Київ” (вул..Червоноармійська 19), відбудеться гала-прем’єра стрічки “Чоловік моєї удови”, яку створено  українською компанією. На екрани кінотеатрів України  та Росії стрічка вийде 1 квітня.

“Чоловік моєї удови”. – сучасна музична комедія. В головній  ролі дебютує  українська зірка Камалія. ЇЇ партнерами на знімальному майданчику стали відомий актор Дмитро Нагієв та польський актор Марчин Мрочек. У  комедії   також знімалися Олександр Семчев, Любомирас Лауцявичус, Віталій Хаєв, Володимир Єпископосян.

 Стрічку знято режисером Леонідом Горовцем за спільним сценарієм з Георгієм Конном  та Дмитром Головковим. Музику до  фільму написав Володимир Бистряков, а  вірші  – Аркадій Гарцман.

Зйомки відбувалися у Вільнюсі. Особливий шарм  фільму надають інтер’єри палацу Вілейшиса, де розгортаються основні події стрічки.

Програма:

17:00-17:30 Реєстрація ЗМІ, аперитив

            17:30-18:55 Перегляд стрічки  «Чоловік  моєї удови».

18:55-19:30   Прохід VIР-гостей червоною доріжкою.

           19:00-20:00 Розважальна програма, фуршет з VIP-гостями.

20:10-20:55 Прес-конференція режисера фильму Леоніда Горовиця і  виконавців головних ролей -  Камалії та Марчина Мрочека.

20:55-21:05 Конкурс на знання стрічки  (ведучий – Максим Бахматов). Приз: поїздка на двох до  Голівуду!

21:10 Завершення медіа-програми.

Акредитація для ЗМІ: Вікторія Марценюк, PR-департамент компанії Pulse, телефон +38 (063) 418 98 85,. v.martsenyuk@Pulse.ua. Всі акредитовані ЗМІ мають зареєструватися перед початком показу у кінотеатрі “Київ” у понеділок 29 березня з 17.00 до 17.30.

 

 

 

 

 

 

 

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