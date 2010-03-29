Донецька міліція заарештувала чоловіка, який зґвалтував 6-річну дівчинку

Донецька міліція заарештувала чоловіка, який зґвалтував шестирічну дівчинку.

Як повідомили УНІАН у Відділ зв’язків з громадськістю Головного управліня МВС України в Донецькій області, вранці 28 березня до чергової частини Авдіївського міськвідділу міліції надійшла заява від місцевої жительки про зникнення її 6-річної доньки, яка пішла у найближчий магазин і не повернулась.

Пошуки дитини тривали кілька годин, доки в міліцію не подзвонив фельдшер станції швидкої медичної допомоги, який повідомив, що дівчина перебуває в лікарні.

“Дитину знайшли в зруйнованій будівлі колишнього гуртожитку. Медики засвідчили, що дівчинка була жорстоко зґвалтована і сильно побита. Потерпілій надали необхідну допомогу, на той час, коли ми приїхали, вона вже заснула, тому поспілкуватися ми змогли лише зі свідком, який виявив потерпілу і разом з нею приїхав у лікарню. 25-річний хлопець пояснив, що знаходився на автобусній зупинці, коли почув плач дитини. Галас доносився з п`ятиповерхової будівлі. Там молодий чоловік побачив понівечену дівчинку і вивів її з руїн”, - повідомила старший слідчий Авдіївського міського відділу міліції Світлана ШЕВЧЕНКО.

Однак пізніше з’ясувалося, що саме цей чоловік побив і зґвалтував дитину. Міліція знайшла свідка, який бачив, як він виходить з дівчиною з будівлі гуртожитка. Слідчі порівняли їхні свідчення, й після цього чоловік зізнався у скоєному злочині.

Злочинець свою провину визнав повністю, він навіть не заперечує того, що вів дівчинку в лісосмугу вбивати. Випадковий свідок перешкодив його планам, довелося грати роль очевидця. На даний момент зловмисник арештований. Він був неодноразово засуджений і останні 7 років провів у в`язниці за нанесення тяжких тілесних ушкоджень і замах на вбивство. У 2002 році він ледве не убив свого однокласника, як сам говорить: «пригадав йому всі дитячі образи». Навіщо накинувся на дівчинку, заарештований пояснити не може. Запевняє, що помутився розумом і просить відправити його на лікування...