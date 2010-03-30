На Прикарпатті приватний підприємець застрелив свого колегу.

Про це сьогодні УНІАН повідомив керівник Центру зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області Василь ГУЛЬТАЙЧУК.

За його словами, вчора в Івано-Франківській області в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівники міліції затримали 28-річного івано-франківця, котрого мають підстави підозрювати у скоєнні навмисного вбивства свого приятеля. Останній загинув від вогнепального поранення в голову на місці скоєння злочину - в лісовому масиві в Богородчанському районі.

В.ГУЛЬТАЙЧУК додав, що проти підозрюваного приватного підприємця порушено кримінальну справу, і він перебуває під вартою. Попередньо встановлено, що зранку 27 березня фігурант кримінальної справи під надуманим приводом запропонував 25-річному приятелеві поїхати з ним в іншу область. Діючи за заздалегідь розробленим планом, зловмисник завіз товариша на територію недіючих приміщень колишніх військових об’єктів, де застрелив і заволодів мобільними телефонами потерпілого, а також ключами від його автомобіля. Повернувшись в Івано-Франківськ, підозрюваний пересів за кермо автомобіля вбитого. Згодом це авто знайшли обгорілим на польовій дорозі в Тисменицькому районі.

За словами В.ГУЛЬТАЙЧУКА, слідство встановлює конкретні причини, які спонукали приватного підприємця вчинити вбивство. Підозрюваному інкримінують скоєння злочинів, передбачених п’ятьма статтями Кримінального кодексу - навмисне вбивство з корисливих мотивів, крадіжка майна, незаконне заволодіння автомобілем, умисне знищення майна шляхом підпалу, а також незаконне заволодіння чужими особистими документами.