У Київському зоопарку стверджують, що зебра сама вбилася об огорожу

У Київському зоопарку загинув самець зебри Гранта.

Як повідомляє прес-служба Київського зоопарку, керівництво установи почало службове розслідування.

«За словами очевидців, самець зебри так зрадів переведенню із зимового стійла до літньої вольєри і можливості спілкуватися із самками, що зламав собі шию об огорожу, не «вписавшись» в поворот», - говориться в повідомленні прес-служби зоопарку.

У зоопарку стверджують, що ця тварина завжди відрізнялася буйною вдачею, і його навіть доводилося відокремлювати від самок через укуси, які він їм завдавав у «поривах пристрасті».

Заступник генерального директора із зоочастини Київського зоопарку Анатолій ШУЛЬГА запевнив, що переведення копитних тварин зі стійла в загороду, особливо після тривалої зими, завжди пов`язане з ризиком травм і загибелі тварин.

«Подібні випадки бували практично у всіх зоопарках і природних парках. Хоча, звичайно ж, це не знімає відповідальності зі співробітників за загибель тварини. Ми вже почали службове розслідування за цим інцидентом», - сказав А.ШУЛЬГА.

За інформацією одного з колишніх співробітників столичного зоопарку, самець зебри Гранта загинув рано вранці 29 березня. Зебри (самець і чотири самки) були привезені до зоопарку зі Швеції взимку2005 року. Жеребець Тео загинув у віці семи років.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року в Київському зоопарку помер 20-річний уссурійський білогрудий ведмідь Ося. Фахівці зоопарку повідомили, що у нього була пневмонія.

25 лютого цього року стало відомо, що в останні дні зими в Київському зоопарку помер 20-річний амурський тигр Іван. Він був одним із старожилів зоосаду.