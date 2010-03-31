Із сейфа Стретовича у Верховній Раді викрадено 400 тис. доларів
21:46, 31 березня 2010Суспільство
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“Нехай цим займаються правоохоронці”
|Володимир СТРЕТОВИЧ
Про це УНІАН повідомило поінформоване джерело.
Сам В.СТРЕТОВИЧ на запитання УНІАН, чи дійсно був такий випадок, і коли він стався, відповів: “Нехай цим займаються правоохоронні органи”.
Водночас, ні у столичній міліції, ні у прокуратурі Києва, ні у Генеральній прокуратурі України, відповідаючи на запитання, чи було звернення народного депутата з цього приводу, інформацію не підтвердили.
Утім, у главку МВС Києва сказали, що чули про це.
Разом з тим, кілька депутатів із фракції НУ-НС, з якими УНІАН вдалося зв’язатися, теж зазначили, що вперше чують про такий інцидент.
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