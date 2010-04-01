З понеділка українцям буде ще складніше отримати шенгенську візу?

Новий Візовий кодекс Європейського Союзу, що набуває чинності 5 квітня 2010 року, ще більше ускладнить для українців і без того непростий процес отримання шенгенських віз, пише тижневик «Коментарі:».

Як зазначає видання, багато з позитивних на перший погляд новацій кодексу можуть залишитися не більш ніж деклараціями. До таких, зокрема, належить положення, що нібито захищає права заявників (набирає чинності через рік, 5 квітня 2011 року). Як пише видання, можливість оскарження відмови у видачі візи стане обов’язковою для всіх країн Шенгенської зони (досі кілька країн цього не дозволяли), причому в листі про відмову має бути прописана процедура такого оскарження. Однак, відзначають «Коментарі:», як це право може бути реалізоване на практиці, можна побачити вже зараз: багато дипломатичних місій, не довго думаючи, відправляють «скаржників» в адміністративні суди в столицях своїх країн.

Водночас новий кодекс розширює можливості консульств щодо відмови у в’їзді заявникові, який не сподобався. До нинішніх чотирьох причин відмови додаються відсутність страховки й «обґрунтовані сумніви щодо дійсності наданих документів або можливості підтвердити зазначені в них дані, а також щирості намірів заявника покинути територію Шенгену до закінчення терміну дії візи».

Крім того, зауважує видання, консульства, як і раніше, зможуть варити воду, вимагаючи від заявників надати додаткові довідки: Візовий кодекс не передбачає єдиного й повного переліку документів для одержання дозволу на право в’їзду в Європу. У документі прописаний тільки «базовий набір» довідок.

Не справдилися й очікування щодо можливості заповнювати анкети українською мовою. Відповідно до Візового кодексу, є п’ять можливих варіантів подачі анкети: мовою країни, у якої запитується віза (транзитної), мовою приймаючої держави, на мовах обох країн, мовою держави - представника (якщо в країні немає посольства країни призначення), а також на одній з офіційних мов ЄС.

Теоретичними поки що залишаються можливість прямого доступу до консульських установ і обмеження вартості послуг посередницьких комерційних структур (не більше 50% консульського збору), заявлені в новому Візовому кодексі.

У більшості випадків, пишуть «Коментарі:», послуги «візових центрів» коштують як мінімум 70% від візового збору. Ні в посольствах, ні у візових центрах «Коментарям:» не змогли повідомити, чи планується знижувати ціни на ці послуги. Зокрема, на сайті Візового центру Посольства Іспанії інформація про найближчу зміну тарифів стосується переходу з 1 квітня на сплату консульського збору в гривні. Розмір сервісного збору значиться на рівні 21 євро + 20% ПДВ.