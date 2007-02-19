В Україні очікується різке похолодання

Завтра в Україні буде хмарно з проясненнями. У північних та західних областях місцями невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. На решті території без істотних опадів.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, вітер очікується західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-6° морозу, в Криму та Приазов`ї близько 0°; вдень від 3° морозу до 2° тепла, у південній частині 4-9° тепла (на півночі Лівобережжя та у Карпатах вночі 7-12°, морозу, вдень 0-5° морозу). На Закарпатті місцями невеликий мокрий сніг. Вітер переважно західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°; в горах вночі 6-11° морозу, вдень 1-6° морозу.

21-22 лютого у зв`язку із вторгненням арктичного повітря очікується різке похолодання. 21 лютого часом сніг (на Правобережжі невеликий), короткочасні хуртовини, у східній половині пориви північного вітру 15-20 м/с. Зниження температури протягом доби у північній частині до 5-10° морозу, на півночі Лівобережжя до 15° морозу, на решті території до 2-7° морозу (лише вдень у південних областях близько 0°, у Криму 1-6° тепла). 22 лютого припинення опадів. Подальше похолодання вночі до 15-20° морозу (у північній частині при проясненнях місцями до 25° морозу), вдень до 10-15° морозу; в південній частині вночі до 11-16° морозу, вдень до 3-8° морозу (на Південному узбережжі Криму вночі до 2-7° морозу, вдень близько 0°). Вітер північний, 7-12 м/с. На дорогах, крім південної частини, ожеледиця.

23-24 лютого утримається дуже холодна погода переважно без опадів, лише 23 лютого на Прикарпатті часом сніг (вдень невеликий).

25-26 лютого без опадів, лише 25 лютого у східній частині часом сніг; температура суттєво не зміниться.

27-28 лютого починаючи із західних областей поступове підвищення температури вночі до 2-8° морозу, у східних областях до 7-12°, у західних областях близько 0°, вдень до 0-6 тепла, у східній частині до 0-5° морозу; переважно без опадів, лише 28 лютого у північній половині часом опади.

1 березня в Україні, окрім Криму, часом невеликі та помірні опади, подальше підвищення температури на 3-7° .

У Києві та області у вівторок очікується місцями невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер західний з переходом на північний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 2-4° морозу, вдень 0-2° тепла; по області вночі 1-6° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла.

Далі очікується різке похолодання: 21 лютого температура знизиться протягом доби до 5-10° морозу; пройде невеликий сніг. 22 лютого подальше похолодання вночі до 15-20° морозу, місцями при проясненнях до 25° морозу, вдень до 10-15° морозу; без опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 7-12 м/с, поривчастий.

23-24 лютого утримається дуже холодна погода, без опадів.