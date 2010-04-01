Переховуючись в Україні, громадянин Туреччини одружився і вів бізнес

У Літинському районі Вінницької області міліція затримала громадянина Туреччини, який розшукується Інтерполом за згвалтування неповнолітньої.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила старший інспектор відділу зв’язків з громадськістю ГУ МВС України у Вінницькій області Ганна ОЛІЙНИК.

За її словами, 38-річний затриманий скоїв злочин у себе на батьківщині і був засуджений до 5 років позбавлення волі. У 2008 році, коли до виходу на волю йому залишалося менше року, він утік за кордон, “будучи досить багатою людиною і маючи зв`язки у певних колах”, додала Г.ОЛІЙНИК. Крім туристичної фірми у Туреччині, на той час в Україні у нього був “свій бізнес, який приносить гарний дохід. Він відкрив деревообробне підприємство і хлібопекарню”, зауважила Г.ОЛІЙНИК. Щоб отримати законні підстави для роботи в Україні, іноземець одружився на українці, оформивши офіційно шлюб. У Туреччині в нього залишилися дружина і четверо дітей.

З минулого року правоохоронні органи Туреччини оголосили втікача в міжнародний розшук, його затриманням зайнявся Інтерпол. Наприкінці березня він був затриманий вінницькою міліцією і взятий під варту.

За словами представника Інтерполу у Вінницькій області Василя ПАНЬКЕВИЧА, на даний час громадянин Туреччини перебуває у слідчому ізоляторі, поки вирішується питання про його видачу турецькій владі в порядку екстрадиції.