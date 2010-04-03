Міліція перейшла на посилений варіант несення служби

Міліція з сьогоднішнього дня переходить на посилений варіант несення служби у зв’язку з масовими заходами з нагоди святкування Великодня.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС.

В Україні під час Великодніх свят правопорядок забезпечуватимуть понад 33 тис. працівників міліції, із них майже 2 тис. у Києві. Крім того, планується залучити до охорони громадського порядку ще майже 5 тис. військовослужбовців Внутрішніх військ.

Міліція працюватиме у посиленому режимі і в період з 10 по 17 квітня (поминальний тиждень).

При цьому під час поминальних днів до забезпечення громадського правопорядку буде залучено до 25 тис. міліціонерів і 4,5 військовослужбовців Внутрішніх військ МВС.

За даними МВС, в системі органів внутрішніх справ працюватимуть оперативні штаби для відстежування ситуації та оперативного реагування на події.

При цьому передбачено максимальне наближення нарядів міліції, особливо у вечірній час, до місць проведення заходів, автостанцій і вулиць.

У цілодобовому режимі працюватимуть оперативно-слідчі групи і групи документування.

Забезпечена готовність вибухотехнічних підрозділів.