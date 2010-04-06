Аделаджа зібрався будувати церкву-ковчег з готелем і фітнес-центром

«Посольство Боже» почало будівництво нової церкви, яку назвали «Українським культурно-духовним центром». Розміститься новобудова в районі Дніпровської набережної в Києві.

Про це пише газета «Сегодня» з посиланням на пастора «Посольства Божого» Сандея АДЕЛАДЖУ.

Перший камінь майбутнього центру С.АДЕЛАДЖА заклав у минулі вихідні. За інформацією газети, зараз церков «тулиться» у великому наметі на Позняках.

За словами пастора, комплекс у вигляді ковчега з головною церквою і готелем з фітнес-центром, рестораном і підземним паркінгом розміститься на площі 2,6 га. Як розповів С.АДЕЛАДЖА, зараз парафіяни періодично живуть у нього в чотириповерховому особняку в Ірпені.

«У церкві буде один великий зал на 15 тисяч осіб і ще 35 невеликих, а також офісні приміщення, виставковий і спортивний зали. Це зовсім новий формат для України», - зазначив пастор.

На будівництво центру «Посольство Боже» зібрало близько 2 млн. грн. пожертвувань, стільки ж дасть сам С.АДЕЛАДЖА, а на решту суми залучатимуть інвесторів. На весь комплекс потрібно близько 50 млн. доларів. Побудувати його планують за два роки.

Як повідомляв УНІАН, 2 квітня 2009 р. Київрада своїм рішенням передала 28 га території заводу "Вулкан" ЗАТ "НЕО ВІТА" для будівництва і обслуговування житлово-офісного торгового комплексу по вул. Регенераторній, 4, у Дніпровському районі столиці. Земля передана в довгострокову оренду - на 25 років.

За даними Блоку Кличка, саме за цією адресою, на території заводу «Вулкан», вже декілька років невідомо на яких підставах працює благодійна їдальня «Стефанія». Депутати Блоку Кличка висловили думку, що дана територія може бути передана «Посольству Божому». При цьому в Блоці Кличка заявили, що до цього завод за останні три роки був доведений майже до банкрутства.