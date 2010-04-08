Туркменська бавовна стане основою для високоякісних банкнот

Домовленість про виробництво високоякісного паперу для банкнот із сировини, одержаної на основі туркменської бавовни, досягнута в середу на зустрічі президента Гурбангули Бердимухамедова і генерального директора британської компанії De La Rue International Limited Джеймса Хасси, повідомляє Туркменське телебачення.

Відповідаючи на запитання журналістів за підсумками зустрічі з головою Туркменістану, Джеймс Хассі сказав, що фахівці De La Rue International Limited провели перевірку туркменської бавовни, яка показала, що на основі сировини одержаної з туркменської бавовни можна виготовляти папір для грошових банкнот найвищої якості. Глава британської компанії, зокрема, зазначив, що в майбутньому грошові купюри туркменської національної валюти друкуватимуться саме на такому папері з туркменської бавовни.

Компанія De La Rue International Limited - головний партнер Туркменістану у виробництві банкнот і монет, зокрема нумізматичних серій

РІА "Новости"