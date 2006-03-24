На ЧСЗ збудують судно вартістю 4 мільйони євро. Урочиста церемонія закладки судна

Миколаїв. 25 березня 2006 року о 12.00 на Чорноморському суднобудівному заводі відбудеться урочиста церемонія закладки судна.

Вартість контракту з європейською компанією складає більш ніж 4 мільйона євро, спуск судна на воду планується через 10 місяців. Це перше судно із запланованої серії для даного замовника, що складає виробництво чотирьох суден.

Подія наглядно продемонструє початок відродження легендарного заводу, а також безпідставність заяв деяких чиновників та засобів масової інформації про те, що завод припинив свою пряму діяльність – виробництво повнокомплектних суден.

На церемонії будуть присутні: Голова правління ДАХК «ЧСЗ» О. Чуркін, Представник замовника, Начальник цеху А.Г. Нікандров. У списку запрошених Губернатор Миколаївської області А.В. Садиков, Віце-губернатор Миколаївської області С.М. Ісаков, мер Миколаєва В. Чайка.

Чорноморський суднобудівний завод був приватизований у 2003 році. Вже в 2005 році об’єм виробництва ЧСЗ збільшився у три рази у порівнянні з 2004 роком. Виготовлено 6 тис. металоконструкцій, із яких 2 тис. – секції та механізми для суден. В планах на 2006 рік – виготовлення повнокомплектних суден та корпусів в еквіваленті 12 тис. тонн судових металоконструкцій.

24 березня Прес-служба ЧСЗ

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