Янукович дозволив присвоїти чергові звання учасникам ІІ Світової війни

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дозволив Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій, а також Службі безпеки України і Державній прикордонній службі присвоїти чергові військові та спеціальні звання до полковника (капітана 1 рангу) включно громадянам, які мають військові і спецзвання офіцерів і є: учасниками бойових дій та інвалідами війни, які проходили службу в діючій армії у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни з Японією; партизанами і підпільниками ВВВ.

Згідно з указом, що оприлюднений на сайті Президента, його (указу) виконання має завершитися до 9 травня 2010 року.