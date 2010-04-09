Янукович дозволив присвоїти чергові звання учасникам ІІ Світової війни
00:43, 09 квітня 2010Суспільство
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Указ на офіційому сайті
Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ дозволив Міністерству оборони України, Міністерству внутрішніх справ, Міністерству з питань надзвичайних ситуацій, а також Службі безпеки України і Державній прикордонній службі присвоїти чергові військові та спеціальні звання до полковника (капітана 1 рангу) включно громадянам, які мають військові і спецзвання офіцерів і є: учасниками бойових дій та інвалідами війни, які проходили службу в діючій армії у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни з Японією; партизанами і підпільниками ВВВ.
Згідно з указом, що оприлюднений на сайті Президента, його (указу) виконання має завершитися до 9 травня 2010 року.
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