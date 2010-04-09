Міліція підозрює співробітників морпорту Ялти у привласненні 3 мільйонів

Посадовці державного підприємства "Ялтинський морський порт" підозрюються в привласненні більш як трьох мільйонів гривень.

Як повідомила УНІАН прес-служба міліції Криму, у четвер, 8 квітня, кримські співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю проводять "слідчі дії" на території порту.

Заходи організовані в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

"Проводиться перевірка за фактом заволодіння посадовцями держпідприємства коштами", - заявила міліція.