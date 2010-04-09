Міліція підозрює співробітників морпорту Ялти у привласненні 3 мільйонів
01:39, 09 квітня 2010Суспільство
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На територію порту триває перевірка
Посадовці державного підприємства "Ялтинський морський порт" підозрюються в привласненні більш як трьох мільйонів гривень.
Як повідомила УНІАН прес-служба міліції Криму, у четвер, 8 квітня, кримські співробітники Управління з боротьби з організованою злочинністю проводять "слідчі дії" на території порту.
Заходи організовані в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за статтею "привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".
"Проводиться перевірка за фактом заволодіння посадовцями держпідприємства коштами", - заявила міліція.
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