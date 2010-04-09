Україна пропонує Казахстану будувати зернові термінали

Міністр транспорту і зв`язку України Костянтин ЄФИМЕНКО і міністр транспорту і комунікацій Республіки Казахстан Абельгази КУСАЇНОВ обговорили можливість будівництва в наших портах зернових терміналів за участю казахстанської сторони на умовах загального співфінансування.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства транспорту і зв`язку України.

Зустріч відбулася в рамках візиту Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА до Казахстану.

Також сторони висловили зацікавленість у збільшенні транзитних вантажів із Казахстану територією України, зокрема, щодо транспортування нафти і зернових.

За інформацією Мінтрансу, К.ЄФИМЕНКО домовився зі своїм казахстанським колегою детальніше обговорити напрями двосторонньої співпраці під час майбутніх робочих зустрічей.