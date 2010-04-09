Кабмін створив Держкомітет з науки та інновацій

Кабінет міністрів ухвалив рішення про створення Державного комітету України з питань науково-технічного та інноваційного розвитку.

Відповідна постанова Кабміну (№ 290 від 7 квітня п.р.) розміщена на сайті уряду.

Новий Держкомітет створено з метою забезпечення ефективного формування і реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій.

Комітет створено як центральний орган виконавчої влади у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності на базі департаменту науково-технологічного розвитку, департаменту інновацій і трансферу технологій Міністерства освіти і науки і департаменту інновацій Державного агентства з інвестицій та інновацій шляхом їх виділення зі складу зазначених центральних органів виконавчої влади.

Комітет є правонаступником Міністерства освіти і науки у частині забезпечення реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності і трансферу технологій.