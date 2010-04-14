Прикарпатська міліція встановила замовника і виконавця вбивства підприємця з міста Надвірна Івано-Франківської області Володимира Олійника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник Управління МВС України в Івано-Франківській області генерал-майор міліції Василь ВАРЦАБА.

За його словами, міліція затримала одного з трьох підозрюваних в убивстві надвірнянського підприємця, зокрема, затримано водія автомобіля, з якого стріляли в жертву.

Також встановлено особи замовника і виконавця вбивства, які нині перебувають за межами України.

Як повідомляв УНІАН, підприємця В.Олійника застрелили 19 лютого 2010 року в Надвірній Івано-Франківській області. Постріл пролунав близько 13.00, коли бізнесмен проїжджав у власному автомобілі по вул. Володимира Великого і мав намір забрати доньку із школи. В.Олійник займався бізнесом, пов`язаним з постачанням нафтопродуктів.