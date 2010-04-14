Телеканал «Сіті» взявся за лопати

Телеканал СІТІ започаткував акцію «Повернемо Києву статус найзеленішої столиці Європи».

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу, 13 квітня співробітники усіх служб телеканалу СІТІ вийшли з лопатами, відрами, поливалками і саджанцями туї, ялівця та самшиту. Кілька годин натхненої праці невпізнанно змінили вигляд газонів біля офісу телеканалу. Таким власним прикладом усі співробітники телеканалу вирішили закликати киян приєднатися до акції «Повернемо Києву статус найзеленішої столиці Європи». Метою її визначено залучення усіх небайдужих мешканців столиці, підприємців, громадських та політичних діячів, керівників, службовців, простих громадян, а також фірми, корпорації і об’єднання для відродження слави Києва як найзеленішого куточка серед міський центрів Європи.

Співробітники каналу вирішили, що якщо вони будуть розповідати про кожен конкретний приклад щоденної праці киян з озеленення рідного міста, такий рух буде ширитися й зростати.

Особливо натхненно трудилися працівники інформаційної служби, які й будуть надалі розповідати про хід акції в ефірі. Людмила ДОБРОВОЛЬСКА, Лариса ЛІСОВА, Ігор ПУПКОВ, Наталія ТОКАР – усім відомі обличчя ведучих програми «День СІТІ». Тарас БОРОВОК – співведучий гумористичного проекту «СІТІчко», Тетяна КОСТЕНКО – вишукана ведуча «Ресторанного гіда», а також Наталія КАРЕЛ – ведуча програми «СІТІ-терапія». Підтримав натхненною працею працівників каналу і відомий співак та композитор Олександр ЄГОРОВ.

Акція «Повернемо Києву статус найзеленішої столиці Європи» офіційно розпочинається 19 квітня і триватиме до 1 червня 2010 року. Телеканал СІТІ закликає усіх киян: юридичних та фізичних осіб прикрасити території, прилеглі до ваших помешкань чи офісів вічнозеленими рослинами та квітами. У своїх програмах канал обіцяє регулярно розповідати про тих, хто дбайливо ставиться до навколишнього середовища, про діяльність установ і організацій, а також простих киян, які долучаться і підтримають акцію. На СІТІ вірять, що соціально відповідальний бізнес та небайдужі мешканці нашого міста здатні самі створити гармонійне середовище для проживання в найкращій і найзеленішій столиці Європи.

Як зауважила Л.ДОБРОВОЛЬСЬКА, «для того, щоб бідкатися на столичну владу, насамперед, потрібно мати моральне право, - тобто спершу щось зробити для благоустрою Києва власними руками. І якщо кожен киянин навколо себе впорядкує маленький клаптик землі, я переконана, що Київ знову стане найзеленішою столицею Європи!».

Людмила КОРОЛЬ, головний редактор інформаційної служби телеканалу СІТІ зазначає: «Якщо кожен киянин посадить хоча б по одному дереву, Київ буде найзеленішим містом на планеті!».

Заступник генерального директора телеканалу СІТІ Володимир ЗАДОРОЖНИЙ закливкав: «Якщо якась компанія, а чи окрема людина, захочуть озеленити територію, посадити дерева, чи кущі, чи квіти, будь ласка, телефонуйте до нас на СІТІ! Знімальна група телеканалу зніме сюжет і покаже його в наших програмах!».

Дізнатися про деталі та подробиці акції можна за телефонами: 496-27-88, 490–35-46 та на сайті www.City-tv.kiev.ua.