Уряд виділив 130 млн. грн. на будівництво Центру радіохірургії

Кабінет міністрів України ухвалив рішення про виділення 130 млн. грн. для завершення будівництва Всеукраїнського центру радіохірургії та погашення кредиторської заборгованості за роботи, які виконувалися на цьому об’єкті у 2009 році.

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та масових комунікацій Секретаріату КМУ, відповідну постанову уряд ухвалив сьогодні на засіданні.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів, зазначені кошти будуть виділені до кінця 2010 року зі Стабілізаційного фонду.

Реалізація проекту дасть змогу завершити у 2010 році будівництво Всеукраїнського центру радіохірургії, що забезпечить підвищення якості надання медичної допомоги онкологічним хворим з усіх регіонів України з використанням найновіших технологій.