Податкова і міліція переконались, що гендиректор Газекс - Україна «чистий»

Податкова і міліція відмовили в порушенні кримінальної справ проти генерального директора ТОВ «Газекс - Україна» Віталія ДЕМ’ЯНЮКА.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ТОВ «Газекс - Україна».

Як наголошується в повідомленні, Печерське районне управління Головного управління МВС України в місті Києві і Управління податкової міліції в місті Києві після проведення низки перевірок щодо діяльності посадовців ТОВ «Газекс - Україна» відмовили в порушенні кримінальної справи.

Прес-служба нагадує, що 6 квітня 2010 року Прокуратура міста Києва за результатами перевірки прийняла рішення про відмову в порушенні кримінальної справи у зв`язку з відсутністю складу злочину щодо генерального директора ТОВ «Газекс - Україна» В.ДЕМ’ЯНЮКА.

Довідка. Учасниками ТОВ «Газекс - Україна» є Віталій ДЕМ’ЯНЮК і офшорна компанія Narell Enterprises Ltd, що володіє 99,9956% статутного фонду.