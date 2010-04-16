Тігіпко: кредит за всяку ціну нам не потрібний

Уряд України готує свої пропозиції для підготовки Меморандуму про співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), із тим щоб наступного тижня у Вашингтоні продовжити переговори з питання надання Україні кредитних коштів.

Про це йдеться в заяві віце-прем`єр-міністра України Сергія ТІГІПКА, наданій УНІАН прес-службою віце-прем`єра.

«Співпраця з Міжнародним валютним фондом для України є надзвичайно важливою. Проте кредит за всяку ціну нам не потрібен. Уряд на це не піде», - сказав С.ТІГІПКО.

Він також підкреслив, що місія МВФ надала Україні свій варіант проекту Меморандуму, який зараз активно обговорюється, в тому числі й у ЗМІ. «Потрібно враховувати, що це – лише пропозиція. З деякими моментами погодимося, з інших питань дамо альтернативні пропозиції, від чогось відмовимося», - зазначив віце-прем`єр.

Зокрема, С.ТІГІПКО повідомив, що ніяких змін до пенсійного законодавства уряд не готував. «На засіданнях Кабінету міністрів питання скорочення зарплати працюючим пенсіонерам не обговорювалися», - заявив С.ТІГІПКО, зазначивши, що уряд активно працює над пошуком додаткових шляхів фінансування Пенсійного фонду й скорочення його дефіциту.

Як повідомляв УНІАН, 14 квітня міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявив, що Україна й МВФ досягли принципової домовленості про припинення старої (від 2008 року) й початок реалізації нової програми співпраці, розрахованої на два роки.

15 квітня ЗМІ поширили інформацію про те, що уряд надіслав листа про наміри директору-розпоряднику МВФ Домініку СТРОСС-КАНУ, в якому, зокрема, зобов`язується скоротити на 50% пенсії працюючим пенсіонерам і звузити можливості для підприємців у отриманні права на спрощену систему оподаткування.

16 квітня в уряді спростували цю інформацію.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд у листопаді 2008 року ухвалив рішення про надання Україні дворічної програми кредитування stand-by на суму близько 16,4 млрд. дол. Із 2008 року Україна отримала вже три транші на загальну суму близько 11 млрд. дол.