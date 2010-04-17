Янукович призначив 24 голів райдержадміністрацій Харківщини

На посади голів райдержадміністрацій Харківської області призначено 24 нових керівників.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідні розпорядження підписав Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ.

«Всі нові керівники РДА є представниками Партії регіонів, а отже можна говорити про те, що на Харківщині, якщо брати до уваги більшість у місцевих радах та партійну приналежність виключно всіх керівників області – губернатора, мера і голову облради, - влада в області абсолютно перейшла до рук однієї політичної сили», - сказав у коментарі УНІАН один з колишніх заступників губернатора області. За його словами, три вакансії ще не заповнені – «були забраковані документи кандидатів», але «це справа часу».

«Добре це чи погано, - зазначив співрозмовник агентства, - покаже час», але досвід говорить, що «серед керівників, яких «пішли», є багато досвідчених і кваліфікованих господарників», і усунення їх з посад він вважає «втратою для державної справи».

Як повідомляв УНІАН, після свого призначення на посаду голови Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН заявив, що керівники райдержадміністрацій в Харківській області будуть замінені на 100%.